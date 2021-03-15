Варшава, , 17:17 — REGNUM Сотрудники социологического агентства SW Research опросили жителей Польши о том, как они оценивают уровень организации вакцинации от COVID-19 населения стран ЕС Европейской комиссией. Результаты исследования были опубликованы в газете Rzeczpopolita.

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Так, 53,1% респондентов считает, что руководство Евросоюза не справилось с задачей успешной вакцинации населения стран от COVID-19. Обратного мнения придерживается лишь 18,5% опрошенных.

Остальные не смогли дать однозначный ответ на заданный вопрос.

Напомним, накануне вакцинации Европейская комиссия объявила о том, что вакцины для жителей стран ЕС будут закупаться централизованно. Однако в январе текущего года американский производитель вакцин Pfizer в одностороннем порядке временно сократил объемы поставок своей продукции в страны ЕС. В компании пояснили это модификацией своего завода в Бельгии, где производятся вакцины для ЕС.

Опрос в Польше был проведен 9−10 марта 2021 года. В нем приняли участие 800 интернет-пользователей в возрасте старше 18 лет.