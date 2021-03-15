Москва, 16 марта, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект о расширении полиса страхования гражданской ответственности автомобилистов (ОСАГО) внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Разбитый деревом автомобиль

Поправками предлагается установить, что вред, причиненный гражданину в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, отвечающих за состояние автодорог, и организаций коммунального комплекса, подлежит возмещению застраховавшим гражданскую ответственность потерпевшего страховщиком, который в дальнейшем в порядке регресса взыскивает суммы осуществленного потерпевшему страхового возмещения с виновных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций коммунального комплекса.

Таким образом, бремя взыскания с органов местного самоуправления и организаций коммунального комплекса перекладывается с пострадавшего, заключившего договор обязательного страхования, на страховую компанию, отметил Нилов.

Принятие законопроекта не приведет к убыткам страховых компаний в связи с тем, что выплаченные пострадавшим компенсации в возмещение вреда в порядке регресса будут полностью возмещены страховой компании причинителем вреда, указали парламентарии.

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Парламентарии обратили внимание на массовые обращения граждан на причинение вреда автомобилям из-за недостатков в работе городских служб (коммунальных, дорожно-строительных), которые допускают появление многочисленных ям на дорожном покрытии, а также повреждают транспортные средства либо прямо во время выполнения работ, либо косвенно из-за бездействия (неубранный снег, упавший мусор, сорвавшиеся сосульки, упавшие гнилые деревья).

Эксперты считают, что принятие закона повлечет подорожание ОСАГО.