Москва, , 17:13 — REGNUM Басманный суд Москвы 15 марта осудил двух бывших следователей центрального аппарата Следственного комитета РФ, сообщает ТАСС.

Экс-сотрудников СК РФ Дубинского и Тринева признали виновными в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Их приговорили к наказанию в виде шести и восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима.

СМИ напоминает, что следствие в отношении бывших сотрудников СК началось с заявления адвоката, которого лишили статуса на два года по их жалобе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Липецке было возбуждено уголовное дело в отношении экс-сотрудника исправительной колонии.

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