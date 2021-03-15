Симферополь, , 17:13 — REGNUM Проведение массовых мероприятий, приуроченных к седьмой годовщине воссоединения с Россией, разрешено в Республике Крым. Изменения в указ о введении режима повышенной готовности подписал 15 марта глава Крыма Сергей Аксёнов.

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«Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на проведение мероприятий, посвященных Дню общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией (организованных) всероссийским мотоклубом «Ночные волки» 18 марта 2021 года в Симферополе на площади Ленина, а также мероприятий, организуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым», — говорится в поправках к документу.

Также разрешено проведение авто‑ и мотопробегов, торжественного смотра юнармейских отрядов и кадетских классов Республики Крым, спортивных мероприятий на открытом воздухе.

Указ вступает в силу со дня опубликования, говорится в документе.

Основные мероприятия по празднованию седьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией состоятся на Крымском полуострове 18 марта.