Москва, , 17:12 — REGNUM В ситуации, когда для сдерживания внутренних цен в России введена квота и пошлина на пшеницу, аналогичные меры для других зерновых оправданы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 марта заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский. Так он прокомментировал информацию о том, что РФ с 15 марта вводит экспортные пошлины на ячмень и кукурузу.

«Экспортные пошлины на кукурузу и ячмень вводятся в рамках пакета инструментов регулирования экспорта, который, помимо этого, включает экспортную квоту на вывоз зерна, — сказал Терновский. — Квота и пошлина на экспорт кукурузы и ячменя дополняют квоту и пошлину на вывоз пшеницы — основу российского экспорта зерновой культуры. Но производители кукурузы и ячменя меньше зависят от экспорта. Если за последние годы вывозилась примерно половина выращенной пшеницы, то для кукурузы эта величина составляет примерно треть, а для ячменя — четверть всего урожая».

Как полагает Терновский, в ситуации, когда для сдерживания внутренних цен введена квота и пошлина на пшеницу, аналогичные меры для других зерновых оправданы.

«С точки зрения потребителей, они частично заменяют друг друга в случае использования для производства кормов. Поэтому, ограничивая вывоз пшеницы для контроля цен на внутреннем рынке, естественно ограничивать и экспорт сельскохозяйственных товаров-заменителей. В этом контексте можно не выделять отдельно пошлины на кукурузу и ячмень, а говорить в целом об эффективности экспортных ограничений на вывоз всех видов зерновых», — сказал эксперт.

По его словам, к положительным сторонам такого регулирования относится снижение внутренних цен в краткосрочном периоде. А к отрицательным — снижение стимулов для производства и связанный с этим рост цен в средне‑ и долгосрочной перспективе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что экспортные пошлины на ячмень и кукурузу могут негативно повлиять на производителей продукции растениеводства и больше всего на экспортные позиции.

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