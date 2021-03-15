Вашингтон, , 17:36 — REGNUM Илон Маск отныне считается «Технокоролем Tesla», сообщили 15 марта в компании и официально уведомили об этом Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Также стало известно о новом названии должности финансового директора Зака Киркхорна, ставшего «Мастером над монетой». Об этом сообщает The Verge.

Илон Маск Steve Jurvetson

«Маск и Киркхорн сохранят свои должности в качестве соответственно исполнительного и финансового директоров», — говорится в официальном сообщении.

Возможно, что с помощью такой экстравагантной выходки Маск пытается укрепить уверенность публики в будущем своей компании, курс акций которой недавно упал.

Напомним, что в 2021 году акции Tesla упали почти на 14%. Этому отчасти поспособствовал пожар на заводе компании во Фримонте. По мимо этого, на рынке «чистых» электрокаров появляются такие конкуренты, как Volkswagen, которые начинают отвоёвывать позиции.