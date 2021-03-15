Вашингтон, , 17:09 — REGNUM За последние сутки в США зафиксировано свыше 37 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 15 марта университет Джонса Хопкинса.

Общее число заражений увеличилось на 37 669. С учетом этих данных, с начала пандемии в США выявлено 29 439 277 случаев COVID-19.

Кроме того, за сутки скончались 564 пациента с диагнозом COVID-19, после чего список жертв эпидемии в США стал насчитывать 534 890 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, США продолжают удерживать первое место в мире по масштабам эпидемии коронавируса и числу умерших от COVID-19.

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