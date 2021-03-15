Екатеринбург, , 17:35 — REGNUM На 63-летнюю жительницу Екатеринбурга Татьяну Б. завели уголовное дело о насилии в отношении представителей власти. Об этом женщина рассказала журналистам.

После того, как дочери пенсионерки стало плохо из-за передозировки лекарств и ей вызвали скорую, к квартире пожилой женщины прибыли сотрудники ППС. Со слов гражданки, она не пустила полицейских, но те скрутили её, надели наручники и повезли на своей машине в участок. Женщину опросили по поводу отравления дочери и отпустили.

На следующий день против пенсионерки возбудили дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (насилие в отношение представителей власти). Следователи считают. что пожилая женщина оказала сопротивление и пинала ногой сотрудников при исполнении теми своих обязанностей.

Адвокат Вано Каташвили же считает, что полицейские сами нарушили закон. «Требования сотрудников полиции должны быть законны и сами они должны находиться при исполнении. А на записи видно, что они не представляются и входят в квартиру без какого-то разрешения», — сообщил он порталу «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель Екатеринбурга Вадим Г. пожаловался на насилие со стороны наркополицейских, которые искали у горожанина наркотики. Ничего найдено не было, в полиции же отрицают, что нарушали закон.

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