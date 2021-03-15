Варшава, , 17:05 — REGNUM В настоящее время в вооруженных силах Польши служит в два раза больше женщин, чем было шесть лет назад. И данная тенденция растет. Об этом 15 марта сообщила председатель Совета по делам женщин в министерстве обороны Польши, подполковник Беата Таргонская в интервью Polskie Radio.

По словам Таргонской, на конец января 2021 года в польской армии служило 110 321 солдат, из них 8 259 составляли женщины. Это 7,5% от общего числа состава вооруженных сил. При этом, в 2015 году было всего 4 132 женщины-военнослужащие, отметила она.

Подполковник считает, что причин, по которым женщины решают посвятить себя службе в армии, много.

«Прежде всего, это престиж быть военнослужащим. Эта профессия связана с общественным доверием, в которой можно выполнять уникальные задачи, осуществить свои мечты, быть, например, командиром корабля, пилотом, врачом или медсестрой, оказывающей помощь не только в мирное, но и в военное время», — отметила Таргонская.