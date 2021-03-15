Анкара, 15 марта 2021, 17:16 — REGNUM Bloomberg 15 марта опубликовал аналитическую статью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в связи с десятилетием начала гражданской войны в Сирии.
В ней говорится, что «самый надежный способ достижения мира и стабильности предлагает именно Анкара». В статье подчеркивается, что усилия Турции по прекращению гражданской войны в Сирии были незаменимы.
Эрдоган также обратился к президенту США Джо Байдену с призывом выполнить свои предвыборные обещания.
Напомним, вооруженные силы Турции в августе 2016 года провели операцию «Щит Евфрата» против боевиков террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Целью Турции в Сирии является борьба с попытками курдов отделиться и образовать своё государство — Курдистан.
Читайте ранее в этом сюжете: Турция стремится проводить независимую от США политику — Лавров