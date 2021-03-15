Анкара, , 17:16 — REGNUM Bloomberg 15 марта опубликовал аналитическую статью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в связи с десятилетием начала гражданской войны в Сирии.

В ней говорится, что «самый надежный способ достижения мира и стабильности предлагает именно Анкара». В статье подчеркивается, что усилия Турции по прекращению гражданской войны в Сирии были незаменимы.

Эрдоган также обратился к президенту США Джо Байдену с призывом выполнить свои предвыборные обещания.

Эрдоган «Я с гордостью говорю, что позиция Турции никогда не менялась с начала гражданской войны в Сирии. Запад должен помочь Турции закончить гражданскую войну. Администрация Байдена должна работать с нами, чтобы положить конец трагедии в Сирии, тем самым сдержав свои обещания, данные в ходе предвыборной кампании».

Напомним, вооруженные силы Турции в августе 2016 года провели операцию «Щит Евфрата» против боевиков террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Целью Турции в Сирии является борьба с попытками курдов отделиться и образовать своё государство — Курдистан.

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