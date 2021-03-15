Майкоп, 15 марта, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Ускорить работу по контрактам в рамках нацпроектов и индивидуальной программы развития Республики Адыгея, активизировать вакцинацию, а также провести мониторинг аптечной сети поручил глава Адыгеи Мурат Кумпилов 15 марта в ходе планерного совещания правительства региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

Фото Алексея Гусева Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов

Премьер-министр РА Геннадий Митрофанов доложил, что на данный момент законтрактовано более 50% объектов, строительство и ремонт которых запланированы в рамках национальных проектов, кассовое исполнение составляет 16%. Также планируется объявить аукционы на строительство детсада в Шовгеновском районе и ФОК в Красногвардейском районе. В рамках индивидуальной программы в 2021 году планируется строительство инженерной инфраструктуры к участкам, выделяемым под жилищное строительство для многодетных семей в Майкопе, реконструкция ГРС в посёлке Краснооктябрьском, проектирование инфраструктуры промышленного парка в посёлке Яблоновском.

Мурат Кумпилов поручил ускорить работу по подготовке документации и объявлению конкурсных процедур, а также напомнил о необходимости начинать подготовку к реализации этапов 2022 года.

«От этого напрямую зависит благополучие жителей республики. Решаются вопросы демографии, образования, занятости и многие другие. Нужно активизировать как подготовку документации, так и строительно-монтажные работы. Там, где это необходимо, обеспечивайте трёхсменный график строительства. Взятые на себя обязательства республика должна выполнять в полном объёме», — сказал Мурат Кумпилов.

Также обсуждались вопросы здравоохранения. Как отмечалось, сегодня в Адыгее один из самых низких показателей заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ, что позволяет продолжить процесс сокращения числа койко-мест для лечения ковид-пациентов. Мурат Кумпилов также поручил активизировать работу по вакцинации населения — по данным, приведенным на совещании, в республике действует 30 прививочных пунктов, использовано более 85% поступившей в регион вакцины.

На совещании обсуждались вопросы развития санавиации. Региону выделено на эти цели из федерального бюджета в 2021 году 45 млн рублей. 16 марта состоится первый в этом году рейс вертолёта «Ансат», он перевезёт двух пациентов с тяжёлой формой коронавирусной инфекции из госпиталя п. Энем в республиканскую инфекционную больницу. Воздушный транспорт оснащён всем необходимым оборудованием, пациентов сопровождают врачи-реаниматологи и медсёстры.

«Развитие санавиации — важный шаг в обеспечении доступности медицинской помощи, в том числе — высокотехнологичной. Использование вертолётов позволяет в сжатые сроки доставлять жителей республики в федеральные центры, а также обеспечить оказание срочной помощи пострадавшим в ДТП, людям из отдалённых населённых пунктов, из горной части республики. Будем и дальше развивать это направление», — прокомментировал Глава Адыгеи.

Также Главой РА была поставлена задача по постоянному мониторингу состояния аптечной сети в сельской местности для обеспечения населения лекарствами, также глава региона отметил вопрос наличия в малых поселениях магазинов с товарами первой необходимости.

На совещании обсуждались вопросы повышения доходной части и оптимизации расходов республиканской казны, соблюдения законности в сфере земельных отношений и градостроительства, кадрового обеспечения новых учреждений образования. Отдельно обсуждались перспективы государственно-частного партнёрства в создании и содержании приютов для бродячих животных. Это связано с участившимися случаями обращений граждан по данной тематике, в том числе через социальные сети. Мурат Кумпилов напомнил членам республиканского правительства о необходимости комплексной работы по всем направлениям развития республики.