Горловка, ДНР, , 17:02 — REGNUM Занятия по боевой подготовке Народной милиции ДНР на военном полигоне в Горловке проинспектировал глава ДНР Денис Пушилин, сообщается 15 марта на официальном сайте Донецкой Народной Республики.

Пушилин перед началом учений ознакомился на карте полигона с планом учебно-боевых задач. За учениями он наблюдал с вышки командного пункта.

Танковые экипажи выполнили тренировки по вождению и огневой подготовке, мотострелковые подразделения — по тактике. Верховный главнокомандующий отметил высокий уровень профессиональной подготовки личного состава и командиров и готовность НМ ДНР к выполнению задач по предназначению.

Пушилин «В период обострения, когда Киев ведёт к определённым элементам эскалации, нам нужно на регулярной основе проверять боеготовность наших подразделений. Сегодня я проверил ход занятий танковых экипажей и тактической подготовки мотострелковых подразделений. Важно видеть настрой бойцов, их морально-волевое состояние. Считаю, что всё в порядке. Армия боеспособна и готова к любому развитию событий».

Пушилин проехал по искусственно созданным преградам полигона, лично управляя БМП. Народной милиции республики была передана первая партия автомобилей повышенной проходимости УАЗ «Патриот Пикап».

Глава республики отметил, что материально-техническая база подразделений обновляется «на постоянной основе» и что власти республики знают о необходимости повышать техническое оснащение войск. И при этом планируется внести изменения «в порядок нормативного регулирования сферы соцобеспечения военнослужащих».

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