Варшава, , 17:01 — REGNUM Празднование Пасхи в 2021 году, вероятно, пройдет в Польше в условиях локдауна и жестких социальных ограничений. Об этом 15 марта заявил глава канцелярии премьер-министра страны, председатель правительственной группы по реализации Национальной программы вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик в интервью RMF FM.

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«Всё будет зависеть от того, как будет развиваться пандемия в Польше. Но пока всё говорит о том, что Пасха пройдет в условиях локдауна и жестких социальных ограничений. Если мы дадим слабину и расслабимся, будем собираться большими компаниями — произойдет всплеск количества заражений. Этого допустить нельзя», — заявил Дворчик.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 марта из-за высокого количества заражений действует локдаун в трех польских регионах: Поморском, Мазовецком и Любушском. Там закрыты гостиницы, ограничена работа торговых центров, закрыты кино, театры и другие культурные учреждения. Кроме того, закрыты также спортивные объекты, бассейны и сауны.