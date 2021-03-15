Гаврилов-Ям, Ярославская область, 15 марта, 2021, 17:01 — ИА Регнум. В районные суды Ярославской области подано 13 гражданских исков по компенсации морального вреда со стороны потерпевших и родственников погибших в дорожно-транспортном происшествии, 10 из них удовлетворены. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решения судов.

УМВД по Ярославской области «ПАЗ» после ДТП

Как ранее сообщало ИА REGNUM 14 сентября 2019 года в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области в ходе столкновения рейсового автобуса «ПАЗ» с фурой 9 человек погибло, включая обоих водителей, 21 пассажир пострадал. Виновником аварии был признан водитель фуры «Ман», выехавший на полосу встречного движения. Уголовное дело в его отношении закрыто по решению суда, еще ранее прекращено уголовное преследование собственника автобуса — «Ярославского АТП».

Пострадавшие в аварии и родственники погибших пассажиров автобуса подали 13 исков о компенсации морального вреда к «Ярославскому АТП» и хозяину фуры — предпринимателю Рачику Мкртичяну. 10 из них удовлетворены районными судами. Пострадавшим присуждена компенсация морального вреда на общую сумму в 7,8 миллионов рублей.

Су скр по ЯО Место происшествия

Самая большая компенсация присуждена по коллективному иску шести родственников двух погибших пенсионерок, каждый из них получит по 600 тысяч рублей, а общая сумма компенсации составила 3,6 миллиона рублей.

«Истец в судебном заседании пояснила, что у мамы было 7 внуков, всех она брала на выходные, хотя жила в однокомнатной квартире. Самым страшным было сказать детям, что бабушки нет. Старший ребенок инвалид, бабушка была с ней всегда. Истица работает и не всегда имеет возможность отпроситься с работы, пойти к врачу с ребенком, все делала мама. У младшей дочери на нервной почве заболели глаза, сделали операцию, не помогло. Мама помогала во всем, работала в магазине. Это утрата очень тяжелая, не может привыкнуть жить без нее. Сестру еле вытащила из стресса», — рассказала в ходе судебного заседания дочь погибшей пенсионерки.

По 800 тысяч рублей получат за гибель матери и дочери две жительницы Ярославля. Тяжкий вред здоровью 7 пассажиров автобуса суд оценил выплатами в сумме от 280 до 500 тысяч рублей.

«Истец указала, что в связи с полученными травмами испытала сильные переживания, страх, боль, на голени был установлен аппарат Илизарова, скрепляющий открытый перелом костей, была проведена операция по установлению титановой пластины на кость ноги, планируется операция по восстановлению нижнего левого века, первое время после аварии не могла сидеть в связи с переломом позвонков, боялась смотреть на себя в зеркало, чувствительность и мимика на левой половине лица нарушена, стесняется своего внешнего вида из-за шрамов на лице, не общается с близкими и друзьями, активный образ жизни как ранее не ведет, сохраняются боли в спине, шеи и ногах, до настоящего времени остаются осколки стекол в коже на голове и лице, испытывает стеснение, дискомфорт при общении с людьми, испытывает страх при поездке на транспорте, самостоятельно сесть за руль боится, не может надеть платье из-за шрамов на ноге», — отмечается в решении Заволжского суда.

Еще по 3 искам рассмотрение дел приостановлено в связи со смертью истцов. Решения районных судов ответчики оспаривают в Ярославском областном суде.