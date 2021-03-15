Варшава, , 16:56 — REGNUM Растущие темпы распространения коронавируса в Польше могут вызвать введение нового локдауна на всей территории страны, заявил 15 марта на пресс-конференции польский министр здравоохранения Адам Недзельский.

По официальным данным правительства, за прошедшие сутки в Польше заражение коронавирусом было выявлено у 10 896 человек, тогда как неделю назад число новых случаев COVID-19 составляло 6170.

«Это очень динамичный рост. Почти 75%. До этого средний прирост падал с 30 до 25%. То, что мы наблюдаем, вызывает беспокойство. Если мы продолжится такой рост динамики заболеваний, то мы будем принимать решения в плане усиления мер во всей стране», — сказал Недзельский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее четыре региона Польши, где распространение COVID-19 находится на самом высоком уровне, объявили о режиме локдауна.

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