Белгород, , 16:55 — REGNUM Свыше 1,3 млн рублей вернули за некачественные товары и услуги потребителям Белгорода в 2020 году. Чаще всего горожане жаловались на нарушения в сфере торговли, сообщили ИА REGNUM 15 марта в пресс-службе мэрии.

В 2020 году специалисты отдела по защите прав потребителей получили 1009 обращений на приобретение некачественных товаров через интернет, 775 человек пожаловались на нарушение сроков доставки уже оплаченных товаров. Ещё 273 заявления пришлись на покупку медицинских товаров в интернет-магазинах. С помощью экспертов удалось вернуть потребителям более 1,3 млн рублей.

«Как правило, нарекания вызывают некачественные одежда и обувь, а также сложная бытовая техника. В чёрном списке среди услуг лидирует изготовление мебели и окон ПВХ. В целом обращения, касающиеся торговли, в прошлом году составили 63% от общего количества», — пояснила начальник отдела защиты прав потребителей управления потребительского рынка департамента экономического развития администрации Белгорода Наталья Медведева.

В 2021 году за помощью в защите прав потребителей уже обратились 548 жителей Белгорода.