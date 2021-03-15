Москва, , 16:52 — REGNUM Экспортные пошлины на ячмень и кукурузу могут негативно повлиять на производителей продукции растениеводства и больше всего на экспортные позиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 марта заявил общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере регулирования торговой деятельности Андрей Даниленко.

«Для производителей продукции животноводства, особенно для птицеводов и свиноводов, введение экспортных пошлин на кукурузу и ячмень является положительным решением с точки зрения себестоимости кормов. Однако существует риск, что эти действия могут негативно повлиять на производителей продукции растениеводства и больше всего на экспортные позиции, — сказал Даниленко. — На мой взгляд, в данном случае правительство ориентируется на максимальное сдерживание роста цен на продукты на внутреннем рынке, а на них, среди прочего, влияет и стоимость кормов».

Кроме того, как полагает Даниленко, пошлины помогут сдержать рост цен и на те товары, в состав которых входят продукты переработки кукурузы и ячменя.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что после введения заградительных пошлин на кукурузу экспортеры постараются обойти эти установленные правительством РФ ограничения.

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