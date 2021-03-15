Уотерлу, , 16:59 — REGNUM Создатели робототехники изобрели экзоскелеты и протезы ног, способные думать и двигаться самостоятельно, используя сложную технологию искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает пресс-центр канадского Университета Ватерлоо на информационном портале EUREKALERT.ORG.

Система сочетает в себе компьютерное зрение и ИИ с глубоким обучением и имитирует ходьбу здоровых людей, реагируя на окружение и корректируя свои движения. «Мы даем роботизированным ногам зрение, чтобы они могли управлять сами собой», — сказал Брокослав Лашовски, кандидат наук в области системного проектирования, который возглавляет исследовательский проект Университета Ватерлоо под названием ExoNet. В исследовательскую группу входят профессор инженерных наук Александр Вонг и Уильям МакНелли, кандидат наук в области системного проектирования.

Экзоскелеты и протезы, приводимые в действие двигателями, уже существуют, но пользователи должны вручную управлять ими с помощью приложений для смартфонов. «Это может быть неудобно и сложно, — сказал Лашовски. — Каждый раз, когда вы хотите выполнить движение, вы должны останавливаться, вынимать смартфон и выбирать желаемый режим».

Чтобы устранить это ограничение, исследователи оснастили пользователей экзоскелетов носимыми камерами и теперь оптимизируют компьютерное программное обеспечение для обработки видеопотока, чтобы точно распознавать лестницы, двери и другие особенности окружающей среды.

Следующая фаза проекта ExoNet будет включать отправку инструкций элементам, приводящим экзоскелеты в движение, чтобы роботизированные ноги могли подниматься по лестнице, избегать препятствий или предпринимать другие соответствующие действия на основе анализа текущего движения пользователя и ландшафта.

«Наш подход не обязательно требует человеческого мышления, — сказал Лашовски. — Подобно автономным автомобилям, которые управляют сами собой, мы разрабатываем автономные экзоскелеты и протезы ног, которые ходят сами по себе».

Исследователи также работают над повышением энергоэффективности двигателей для роботизированных экзоскелетов и протезов, используя движение человека для самозарядки батарей.

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