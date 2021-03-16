Чебоксары, , 06:45 — REGNUM В Чувашии больница скорой помощи приобретает партию медицинского кислорода за 19 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении закупки опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

Заказчиком является бюджетное учреждение «Больница скорой медицинской помощи». Речь идёт о поставке лекарственного препарата для медицинского применения — кислорода (жидкий медицинский кислород). Он нужен, в том числе, для работы аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Согласно документу, договор заключается с обществом «ТехноРемСтрой-Казань». Цена договора составляет 19 005 000 рублей, включая НДС в размере 10%. Оплата проводится за счёт средств фонда обязательного медицинского страхования.

Договор вступает в силу с момента его заключения и будет действовать до 30 сентября 2021 года. Всего должно быть поставлено 543 000 кг препарата в его вторичной (потребительской) упаковке — в виде сжиженного газа. Уточняется, что остаточный срок годности поставляемого жидкого кислорода — шесть месяцев с даты заключения договора.