Челябинск, , 16:48 — REGNUM Жительница Челябинска задержана по подозрению в убийстве своего сожителя на бытовой почве, сообщили 15 марта в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Инцидент произошёл накануне, 14 марта, на улице Дегтярёва в Металлургическом районе Челябинска. Вызов поступил бойцам группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

Росгвардейцев вызвала женщина, которая к моменту их приезда находилась рядом с трупом мужчины.

«Гражданка пояснила, что в ходе распития спиртных напитков у неё с 29-летним сожителем возник конфликт, в результате которого женщина, с её слов, нанесла потерпевшему удар ножом в область сердца», — сообщили в ведомстве.

Женщину, ранее судимую 28-летнюю челябинку, задержали. Возбуждённое после этого инцидента уголовное дело расследуется Следственным комитетом РФ.

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