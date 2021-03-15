Варшава, , 16:47 — REGNUM Энтузиаст с ником papi1368 обнаружил новую необычную ошибку в ролевой игре Cyberpunk 2077. О своей находке пользователь рассказал 15 марта на reddit.

Как оказалось, в одном из воспоминаний Джонни Сильверхенда можно убить Адама Смэшера, просто расстреляв его сквозь стену. После этого модель антагониста исчезнет, а во время битвы с боссом игроку придётся сражаться с «пустым местом».

Напомним, Cyberpunk 2077 — это ролевая игра, разработанная польской студией CD Projekt RED. Проект получил смешанные отзывы от геймеров за многочисленные программные ошибки и технические неточности.

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