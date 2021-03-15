Варшава, , 16:45 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поздравил жителей Венгрии с годовщиной Венгерского восстания в 1848—1849 годах. Об этом он написал 15 марта на странице в соцсети Facebook.

«Сегодня наши венгерские братья отмечают восстание за независимость — Венгерское восстание 1848−1849 годов. Гордитесь своей историей, культурой, языком, взращивайте глубоко укоренившееся стремление к свободе. Мы, поляки, как и венгры, знаем, что такое бороться за свой суверенитет», — говорится в сообщении.

Венгерское восстание 1848−1849 годов — это борьба венгерского среднего дворянства и городской интеллигенции за децентрализацию и демократизацию Австро-Венгерской империи, вызванное ростом национального самосознания венгерского населения. В течение года участники восстания вели бои с австрийской армией, однако в итоге восстание было подавлено.