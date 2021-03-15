Санкт-Петербург, , 16:46 — REGNUM Конституционный суд РФ своим постановлением 15 марта расширил права кандидатов в депутаты на уточнение поданных в избирком документов. Поводом к рассмотрению дела стала жалоба самовыдвиженца Сергея Цукасова, который хотел избраться в Мосгордуму в 2019 году по округу №14.

Конституционный суд РФ Дарья Драй © ИА REGNUM

Его зарегистрировали, но позже Мосгорсуд снял Цукасова с выборов, сочтя решение избиркома незаконным: в документах обнаружились ошибки. Обращения в вышестоящие судебные инстанции не дали результата, и Цукасов дошел до КС РФ.

Он считает, что пострадал из-за нормы, которая позволяет избирательной комиссии не уведомлять кандидатов об обнаруженных нарушениях в их документах или уведомлять выборочно, в связи с чем пункт 11 статьи 38 и пункта 1 статьи 39 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» не соответствуют Основному закону.

Конституционный суд указал, что, если избирком не извещает кандидата о недостатках в документах, это может вызвать у того уверенность, будто он не допустил ошибок, влекущих отказ в регистрации.

«Так кандидат рискует пропустить установленный срок для внесения в документы необходимых изменений. В дальнейшем это может повлечь отмену судом решения о регистрации кандидата. Выявленная проблема создается как ненадлежащим исполнением обязанности кандидата по предоставлению сведений, так и бездействием избирательной комиссии», — замечает КС.

Действующее российское законодательство не требует от суда, который рассматривает дело о снятии с регистрации, учитывать тот факт, что избирком не оповестил кандидата о нарушениях, признал Конституционный суд.

«Между тем, если возникшие к кандидату вопросы были очевидны для избирательной комиссии или не являлись намеренным представлением кандидатом недостоверных сведений, — налицо конституционно значимый пробел. Таким образом, оспариваемое положение не соответствует Конституции РФ. Законодателю надлежит внести необходимые поправки», — постановил Конституционный суд.

До этого момента зарегистрированные кандидаты в депутаты вправе исправлять документы, представленные в избирком. Необходимый срок для этого устанавливает суд. В дальнейшем суд оценивает эти дополнения и принимает решение по существу исковых требований.

Поскольку выборы 2019 года давно прошли, КС РФ не нашел оснований для пересмотра дела Цукасова. Однако он вправе потребовать компенсации.