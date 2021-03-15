Токио, , 16:41 — REGNUM Создатель серии Silent Hill Кэйитиро Тояма сейчас работает с «известным японским автором» над новым проектом. Об этом 15 марта сообщает портал VGC.

Тояма не назвал имени своего коллеги, однако отметил, что раньше студия не могла рассказать об этой коллаборации. Известно, что сейчас разработчик ведёт работу над новым приключенческим ужастиком, события которого будут разворачиваться «в азиатских городах».

Напомним, в 2020 году Кэйитиро Тояма покинул свой пост в SIE Japan Studio. После этого он основал новую игровую студию Bokeh Game Studio вместе с Казунобу Сато (The Last Guardian) и Джунья Окура (Gravity Rush).

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