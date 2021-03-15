Магнитогорск, Челябинская область, 15 марта 2021, 16:40 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области 17-летняя студентка колледжа задержана при сбыте наркотиков. Об этом сообщает региональное управление СКР.
По данным следователей, эта девушка приобрела более четырёх граммов наркотика и затем пыталась продать. Но при покушении на сбыт её поймали сотрудники полиции.
Сейчас по делу идут следственные действия. Также решается вопрос об избрании юной челябинке меры пресечения и предъявлении обвинения.