Магнитогорск, Челябинская область, , 16:40 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области 17-летняя студентка колледжа задержана при сбыте наркотиков. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следователей, эта девушка приобрела более четырёх граммов наркотика и затем пыталась продать. Но при покушении на сбыт её поймали сотрудники полиции.

Сейчас по делу идут следственные действия. Также решается вопрос об избрании юной челябинке меры пресечения и предъявлении обвинения.