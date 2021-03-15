Вашингтон, , 17:41 — REGNUM Производство вакцин во всем мире находится по угрозой, потому что экспортный контроль США привел к глобальному дефициту важных компонентов, ограничив производство препаратов от коронавируса. Об этом 15 марта сообщает Financial Times.

Принятый в США Закон об оборотном производстве мешает расширению производства вакцин не только от COVID-19, но и других лекарственных препаратов.

«Для производства вакцины Novavax необходимы лекарственные материалы из Соединенных Штатов. От этого доступа зависит свобода глобального рынка. Если мы не сможем получить сырье из США, то это будет серьезным ограничивающим фактором», — заявил Удар Пунавалла, исполнительный директор Института сыворотки Индии.

Также обратил внимание на проблему глобального дефицита медицинских компонентов, необходимых для производства вакцин, Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ. Согласно его словам, некоторые страны ввели «ставящие под угрозу жизни людей» правовые ограничения.

Напомним, что Закон об оборотном производстве был подписан экс-президентом США Дональдом Трампом в марте 2020 года. Закон может принудить американский бизнес выполнять заказы для военных нужд, а также быть распространен на производство средств для борьбы с COVID-19.

Президент США Джо Байден не сообщал о каких-либо планах отменить данный закон.