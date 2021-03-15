Москва, , 16:37 — REGNUM 18 марта Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит эпизод с дракой спортсменов после матча ЮФЛ-2 «Локомотив» — «Чертаново». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в службе коммуникаций РФС 15 марта.

Отмечается, что КДК запросил документы у «Локомотива» по данному эпизоду, заседание состоится 18 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, после игры «Локомотив» — «Чертаново» 13 марта между игроками произошел конфликт.

«Локомотив» сообщил, что футболист Максим Шнапцев получил серьезные травмы после нападения нескольких игроков соперника.