Луганск, , 16:36 — REGNUM За сутки 14 марта ВСУ один раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР, обстреляв район посёлка Молодёжное, сообщает 15 марта Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Посёлок украинские боевики обстреляли из автоматического станкового гранатомёта (АГС-17) и станкового противотанкового гранатомёта (СПГ-9).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 марта, стало известно о минировании украинскими боевиками территории рядом с Золотым-2.

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