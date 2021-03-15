Москва, 15 марта 2021, 16:34 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства по внутренние дела РФ на заседании 16 марта обсудит вмешательство во внутренние дела страны с использованием социальных сетей, передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта.
В повестке заседания вопрос «О вмешательстве во внутренние дела Российской Федерации с использованием площадок зарубежных социальных сетей».
Предполагается, что в заседании примут участие депутаты Госдумы, представители совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, МВД России, Роскомнадзора, Общественной палаты РФ.