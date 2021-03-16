Чебоксары, , 06:40 — REGNUM В Чувашии после старта транспортной реформы изменится расчёт с перевозчиками: они будут получать «оговорённую цифру вне зависимости от того, сколько пассажиров перевезут», что избавит их «от погони и конкуренции, кто первым встанет на остановку». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев в ходе прямой линии в социальной сети.

Отвечая на многочисленные вопросы о транспортной реформе, подготовка к которой будет идти в 2021 — 2022 годы, руководитель республики особое внимание уделил введению новой системы расчёты с перевозчиками.

«Мы хотели бы, чтобы те участники, которые работают на этом рынке, остались, если они этого захотят, но для этого они должны будут модернизировать свой автотранспортный парк. И самое главное — мы их избавим от погони за пассажиром, то есть заранее рассчитаем объём транспортных услуг, и они будут получать оговорённую цифру вне зависимости того, сколько пассажиров перевезут. И автоматически избавляются от конкуренции, кто первым встанет на остановку. Им надо соблюдать безопасность передвижения, надёжность, комфорт оказываемых услуг и соблюдать график и интервал движения», — сказал Олег Николаев.

Он пояснил, что в настоящее время в рамках одного населённого пункта пассажир «платит столько раз, сколько пересаживается, что в корне неправильно с точки зрения транспортного обеспечения».

В рамках новой схемы транспортного обслуживания предполагается переход на систему брутто-контрактов: перевозчикам будут выплачивать деньги из республиканского бюджета не за количество перевезенных людей, а за километры пробега. Брутто-контракты будут внедряться постепенно по всей республике.

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Напомним, в октябре 2020 года глава Чувашии Олег Николаев обратил внимание на «бесцеремонное и хамское» вождение на маршруте Чебоксары — Новочебоксарск, оценив его как «самый проблемный» в Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, реформа предполагает объединение городских и межмуниципальных маршрутов, частичное обновление общественного транспорта, создание единого оператора и единых билетов, введение принципа брутто-контрактов.

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