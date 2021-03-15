Москва, , 16:32 — REGNUM Российская киносеть «Каро» предложит услугу бронирования залов для геймеров. Об этом 15 марта сообщают «Ведомости».

Президент «Каро» Ольга Зинякова считает, что сейчас наиболее подходящее время для предложения подобной услуги, так как у кинотеатров «нет избытка контента». До этого аналогичный сервис запустили кинотеатры в Южной Корее, Великобритании и США.

Стоит отметить, что в некоторых кинотеатрах России уже существует услуга съёма кинозалов для просмотра крупных игровых событий. В частности, киберспортивных чемпионатов или международных выставок.

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