Фултон, США, 16 марта 2021, 07:10 — REGNUM Принято считать, что холодная война Запада против СССР началась 5 марта 1946 года, после произнесения Уинстоном Черчиллем Фултонской речи. Закончилась же эта война в 1991 году, когда распался СССР. Почему такой подход не вполне верен, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.
То, что позднее получило наименование «холодной войны», не было каким-то исключительным изобретением Черчилля в 1946 году, а стало возвращением западных держав к той политике, которую они вели в отношении Советской России после провала интервенции. Тогда, в 1921 году, Запад надеялся без войны задушить Советскую Россию, но со временем стало понятно, что ко времени следующей войны СССР не удалось сломить.
В 1991 году холодная война не прекратилась, ведь очень скоро к западным державам пришло понимание, что распад СССР не добил окончательно Россию. Какое-то время российскому руководству казалось, что в постсоветскую эпоху можно увернуться от западного давления. Но что делать теперь, когда реальность холодной войны проявляется все яснее? Читайте статью Михаила Демурина «Холодной войне не 75 лет — она старше и набирает силу. Как победить Запад?».