Фултон, США, 16 марта, 2021, 07:10 — ИА Регнум. Принято считать, что холодная война Запада против СССР началась 5 марта 1946 года, после произнесения Уинстоном Черчиллем Фултонской речи. Закончилась же эта война в 1991 году, когда распался СССР. Почему такой подход не вполне верен, рассуждает обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин.

Говорков Виктор Иванович. Фразы и... Базы. 1952

То, что позднее получило наименование «холодная война», не было каким-то исключительным изобретением Черчилля в 1946 году, а стало возвращением западных держав к той политике, которую они вели в отношении Советской России после провала интервенции. Тогда, в 1921 году, Запад надеялся без войны задушить Советскую Россию, но со временем стало понятно, что ко времени следующей войны СССР не удалось сломить.

В 1991 году холодная война не прекратилась, ведь очень скоро к западным державам пришло понимание, что распад СССР не добил окончательно Россию. Какое-то время российскому руководству казалось, что в постсоветскую эпоху можно увернуться от западного давления. Но что делать теперь, когда реальность холодной войны проявляется все яснее? Читайте статью Михаила Демурина «Холодной войне не 75 лет — она старше и набирает силу. Как победить Запад?».