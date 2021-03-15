Москва, , 16:30 — REGNUM Расширение доступа ФНС РФ к банковской тайне выглядит как абсолютно логичный шаг, направленный на совершенствование механизмов налогового контроля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 марта заявила заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная.

«Перечень сведений, предоставляемых банками в налоговые органы в порядке статьи 86 Налогового кодекса РФ, дополнен правом налоговых органов запрашивать копии документов, удостоверяющих личность физических лиц, имеющих право доступа к управлению расчетным счетом физического лица, — сказала Школьная. — То есть банки обязаны будут предоставить информацию, раскрывающую, кто собственно может распоряжаться счетом, только ли сам владелец, или есть еще другие лица, также имеющие доступ к управлению счетом».

Данная норма, по мнению экономиста, представляется абсолютно логичной в рамках совершенствования механизмов налогового контроля за доходами физических лиц.

«Безусловно, налоговые органы обязаны понимать, кто является реальным бенефициаром средств, аккумулируемых на расчетных счетах физических лиц, — сказала Школьная. — Причем сведения о самих счетах, в том числе об остатках и движении средств, налоговые органы могли запрашивать и ранее, в этом смысле ничего не меняется. Дополнительным раскрытием сведений является именно информация о лицах, имеющих право распоряжаться».

Фактически, как пояснила Школьная, норма, вызвавшая общественный ажиотаж, действительно способна усложнить жизнь гражданам, скрывающим свои доходы и средства на счетах номинальных владельцев расчетных счетов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что граждане РФ, которые добросовестно платят налоги, могут не беспокоиться из-за того, что ФНС РФ получит расширенный доступ к банковской тайне.

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