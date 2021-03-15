Москва, , 16:29 — REGNUM Президент УЕФА Александер Чеферин поделился подробностями проведения чемпионата Европы (Евро-2020) летом 2021 г. По его словам, ассоциация обсудит вопрос о допуске зрителей на трибуны, а также утвердит список городов-хозяев турнира до 20 апреля. Об этом 15 марта сообщает Daily Record.

Изначально срок был установлен до 7 апреля, но УЕФА перенес данное обсуждение.

«До 20 апреля мы примем окончательное решение», — отметил Чеферин.

Евро-2020 должен был пройти 12 июня — 12 июля 2020 г., но из-за пандемии коронавируса перенесен на лето 2021 г.

Планируется, что турнир состоится с 11 июня по 11 июля, а название чемпионата останется прежним.