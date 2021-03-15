Село Ульяново, Калужская область, , 17:48 — REGNUM В Калужской области к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима приговорён за убийство 66-летний житель села Ульяново. Об этом 15 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Следствием и судом установлено, что в ночь на 19 июля 2020 года подсудимый совместно со своим 61-летним знакомым распивали спиртные напитки. Между собутыльниками произошёл словесный конфликт на почве денежного долга, в ходе которого злоумышленник не сдержал свои эмоции и решил убить приятеля. Осуждённый нанёс жертве не менее 44 ударов кулаками и ногами, а также стулом и металлической кочергой. От полученных травм потерпевший скончался в районной больнице.

Уголовное дело было рассмотрено судом с участием присяжных заседателей. Собранные следствием доказательства по уголовному делу убедили суд в виновности подсудимого, в результате чего присяжные заседатели единогласно вынесли обвинительный вердикт.

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