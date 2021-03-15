Дамаск, , 16:24 — REGNUM Тройной теракт удалось предотвратить в Дамаске, сообщает 15 марта SANA.

Агентство уточняет, что в сирийской столицы боевики планировали взрыв с применением нательных поясов. Троих участников готовившейся акции удалось задержать, силовики работают над захватом ещё троих боевиков.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на севере Сирии ракетные удары были нанесены неизвестными по одному из нефтяных объектов в северной части провинции Алеппо.

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