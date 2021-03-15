Лос-Анджелес, США, 15 марта 2021, 16:24 — REGNUM Disney представила новый тизер-трейлер фильма «Круэлла». Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале компании 15 марта.
В тизере показаны новые кадры из будущего фильма. На них юная Круэлла де Виль обретает свой фирменный стиль и начинает устраивать эпатажные перфомансы.
Премьера «Круэллы» в России состоится 27 мая 2021 года. Главную роль в фильме исполнила Эмма Стоун.
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