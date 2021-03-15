Тюмень, , 16:22 — REGNUM В Тюменской области продлили медикам региональные выплаты за работу с больными коронавирусом до 31 декабря 2021 года. Соответствующее распоряжение главы региона Александра Моора опубликовано на официальном портале правовой информации.

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Данные выплаты полагаются врачам и среднему медперсоналу, работающим в лабораториях, судебно-медицинской экспертизе и бригадах скорой помощи.

Отметим, что данные региональные выплаты назначены Тюменской области с 17 апреля 2020 года, но ранее они не ограничивались сроками.