Чебоксары, , 16:20 — REGNUM В Чувашии первый этап транспортной реформы коснётся Чебоксарской агломерации, а затем распространится на другие территории. Основные принципы реализации — перемещение за единую плату, безопасность, комфорт и надёжность. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев в ходе прямой линии в социальной сети.

Один из наиболее частых вопросов касался транспортной реформы, которая начнётся с Чебоксарской агломерации. Центральными точками станут Чебоксары и Новочебоксарск: по словам главы республики, здесь «существуют основные кричащие проблемы», так как здесь чаще и больше людей передвигаются. Подготовка к реформе будет идти в 2021 — 2022 годах.

«Очевидно, что просто разрубить или обнулить существующее транспортное обеспечение просто невозможно, потому что есть перевозчики, только в Чебоксарах их 13, между городами Чебоксары и Новочебоксарск — семь. У них есть действующие договоры, права, и эти права мы должны учитывать в рамках этой реформы. Далее мы должны прийти к тому, что человек должен реализовать свою потребность перемещения из одной точки в другую, единожды оплатив билет. В настоящее время он платит столько раз, сколько пересаживается, что в корне неправильно с точки зрения транспортного обеспечения в рамках одного населённого пункта. Тем более многие крупные города эту проблему давно решили, и мы здесь не изобретаем велосипед, у нас уже есть проторенная дорога», — сказал Олег Николаев.

Он выделил «основные принципы» предстоящей транспортной реформы: создание единой маршрутной сети, перемещение за единую плату, обеспечение безопасных, комфортных и надёжных перевозок.

Руководитель республики отметил, что подготовка к транспортной реформе в рамках Чебоксарской агломерации будет идти в 2021 — 2022 годах:

«В 2023 году транспортная реформа с аналогичными подходами расширится на всю территорию Чувашской Республики, чтобы каждый мог доехать в нужное ему место, не опасаясь за свою жизнь и оплатив понятную стоимостью за транспортную услугу».

Как сообщало ИА REGNUM, реформа предполагает объединение городских и межмуниципальных маршрутов, частичное обновление общественного транспорта, создание единого оператора и единых билетов, введение принципа брутто-контрактов.

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