Чебоксары, 15 марта 2021, 16:20 — REGNUM В Чувашии первый этап транспортной реформы коснётся Чебоксарской агломерации, а затем распространится на другие территории. Основные принципы реализации — перемещение за единую плату, безопасность, комфорт и надёжность. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев в ходе прямой линии в социальной сети.
Один из наиболее частых вопросов касался транспортной реформы, которая начнётся с Чебоксарской агломерации. Центральными точками станут Чебоксары и Новочебоксарск: по словам главы республики, здесь «существуют основные кричащие проблемы», так как здесь чаще и больше людей передвигаются. Подготовка к реформе будет идти в 2021 — 2022 годах.
Он выделил «основные принципы» предстоящей транспортной реформы: создание единой маршрутной сети, перемещение за единую плату, обеспечение безопасных, комфортных и надёжных перевозок.
Руководитель республики отметил, что подготовка к транспортной реформе в рамках Чебоксарской агломерации будет идти в 2021 — 2022 годах:
Как сообщало ИА REGNUM, реформа предполагает объединение городских и межмуниципальных маршрутов, частичное обновление общественного транспорта, создание единого оператора и единых билетов, введение принципа брутто-контрактов.
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