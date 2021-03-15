Мурманск, , 16:20 — REGNUM Малый бизнес арктической зоны в России находится, что называется, на последнем издыхании, считает председатель регионального отделения «Партии Роста» в Мурманской области Николай Пальченко. Об этом он заявил 15 марта, комментируя предложение включить в KPI губернаторов вовлечение МСП в крупные проекты в Арктике, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, причины — системные. «Самая главная: в регионе не остаются деньги, а вслед за средствами, что вполне логично, уходят и кадры. У нас есть 100+ миллиардная стройка (Новатэк, сжиженный газ), но каким-то магическим образом даже она не стала драйвером роста экономики региона», — отметил эксперт.

По его мнению, для оживления инвестиционного климата в регионе, нужна целенаправленная государственная политика, инициатива по встраиванию малого и среднего бизнеса в крупные проекты, идущая с федерального уровня. «Перед региональной властью должна быть поставлена задача — выступать лоббистами МСБ перед крупными предприятиями, которые в регионе пока еще есть. Самое эффективное, если бы от этих показателей зависел KPI губернаторов», — пояснил Пальченко.

Он также указал на положительный момент — возможность стать резидентом так называемой «Арктической зоны». Но, обратно же, предоставляемые преференции имеют эффект больше для предприятий с общей системой налогообложения. И, кроме того, предприятие должно вложить миллион и более рублей капитальных затрат, а далеко не каждый малый бизнес это потянет.

«Считаю, также, очень важным для местных предприятий законодательно установить преимущество в рамках 44 ФЗ. Потому что очень часто приезжие москвичи и питерцы выигрывают все конкурсы, потому что у них априори есть преимущество по себестоимости (с нашими оплачиваемыми дополнительными отпусками, тарифами на энергию и тому подобное). Пока что перспективы мрачные, а у МСБ региона пессимистический настрой и нет уверенности в завтрашнем дне», — добавил эксперт.