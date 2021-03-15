Москва, , 16:19 — REGNUM Увеличение числа вакцинируемых граждан не спасёт мир от коронавируса, однако вакцинация является путём к снижению числа лиц с тяжёлой формой COVID-19 и снижению летальности. Об этом в рамках онлайн-конференции «COVID-19. Российский и международный опыт» заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

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«Мне кажется, мы сейчас находимся на пороге расширения сезонной вакцинации еще и вакциной против COVID-19. <…> Увеличение пропорции вакцинируемых нас не спасет от коронавируса, <…> пока не пройдет какое-то время. Но я уверен, что это путь к снижению тяжелого течения, к снижению летальности в пуле пожилых пациентов», — сказал Проценко.

По его словам, выходом из ситуации со смертностью пожилых лиц является «вакцинация, вакцинация и ещё раз вакцинация».

Проценко отметил, что у врачей с самого начала было понимание, что в реанимации будет в основном пожилое население, и большая часть пациентов в Коммунарке — «это лица старше 65 лет».