Липецк, , 16:18 — REGNUM В Липецке было возбуждено уголовное дело в отношении экс-сотрудника исправительной колонии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону, его подозревают в получении взятки от осуждённого

По данным следствия, в июле 2020 года занимавший руководящую должность в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Липецкой области сотрудник получил через посредника телевизор стоимостью почти 14 тысяч рублей. А это он должен был оказывать осуждённому «общее покровительство» и улучшать условия его содержания. Пользуясь предоставленными сотрудником колонии привилегиями, осуждённый не соблюдал режим.

Вину в совершении коррупционного преступления бывший сотрудник колонии не признал. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.