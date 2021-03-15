Лос-Анджелес, США, , 16:18 — REGNUM В Сети появился новый тизер-трейлер сериала «Невероятные» (The Nevers). Дублированную версию ролика опубликовали 15 марта на YouTube-канале сервиса Amediateka.

Сериал расскажет о судьбе несколько жительниц Лондона (Великобритания) конца XIX века, которые неожиданным образом получает сверхъестественные способности. Премьера состоится уже 12 апреля 2021 года.

Напомним, что изначально шоураннером проекта выступал Джосс Уидон. Однако после обвинения в неподобающем поведении на съёмках «Лиги справедливости» ему пришлось покинуть свой пост.

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