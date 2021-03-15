Тверь, , 16:18 — REGNUM Уголовное дело по статье об убийстве возбуждено следственными органами по факту исчезновения десятилетней девочки в городе Андреаполе Тверской области, сообщили 15 марта в пресс-службе СУ СКР по региону.

Десятилетняя девочка ушла из дома 13 марта около 16:30 кататься с горки, однако домой не вернулась. Вечером того же дня её родные обратились в полицию.

«В целях наиболее тщательного выяснения следственным путем всех без исключения обстоятельств безвестного исчезновения малолетнего ребенка, мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — сообщили в СК.

В ходе осмотра места происшествия от горки, где каталась девочка, через асфальтированную дорогу обнаружена дорожка следов, ведущая на лёд реки Западная Двина, следы обрываются у промоины. Изъята ледянка, гипсовые слепки следов детской обуви. На месте последнего нахождения ребёнка работают следователи и криминалисты регионального Следственного комитета, сотрудники МЧС и УМВД, ведут работу водолазы. В масштабных поисковых мероприятиях задействовано более 30 человек, в том числе волонтёры.