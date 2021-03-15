Волгоград, , 16:19 — REGNUM Восемь автономных газовых котельных построят в 2021 году в Волгоградской области. Они предназначены для отопления социально-значимых учреждений в семи населённых пунктах, сообщили ИА REGNUM 15 марта в пресс-службе администрации региона.

В Ленинском районе установят две котельные, которые будут обеспечивать теплом детские сады, школы и клуб в двух сёлах. Эти работы ведутся в рамках госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области». Ещё по одной автономной установке запустят вместе с вновь построенными дошкольными учреждениям в Волжском, Урюпинске, Михайловке, Новониколаевском и селе Матышево Руднянского района — здания возводят по региональному проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

В 2020 году в Волгоградской области было сдано более 90 километров газопроводов, уровень газификации региона составляет 88,3%.