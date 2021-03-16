Екатеринбург, 16 марта, 2021, 06:40 — ИА Регнум. Обсуждение современной оценки Иосифа Сталина и сталинской эпохи в СССР в Екатеринбурге выявило тревожные черты нынешней свободы слова, когда мифы и стереотипы родом из позднего СССР явочным порядком пытаются подавить попытку объективного исследования. О том, как имя Сталина становится поводом закрыть дискуссию, рассказывает корреспондент ИА REGNUMДмитрий Красноухов.

Иван Шилов ИА REGNUM Иосиф Сталин

Опубликованная в журнале «Урал» статья писателя Валентина Лукьянина «А время? Время движется рывками…» получила неожиданную оценку со стороны редакции журнала. Почему-то попытка разобраться в эпохе Сталина вызвала некий «рефлекторный» ответ представителя редакции, автоматически записавшего Лукьянина в сталинисты.

А ведь тезис Лукьянина о том, что хрущевское «развенчание культа личности Сталина» было удачной манипуляцией, имеет под собой серьезные основания. Многие проблемы страны и общества не решаются до сих пор в том числе и потому, что ритуальный ответ о «вине Сталина» затмевает нормальное и такое необходимое обсуждение. Читайте статью Дмитрия Красноухова «Как на Урале чуть не свернули дискуссию о Сталине».