Москва, , 16:14 — REGNUM Запрет на плановые проверки российских IT-компаний и предусмотренные для них налоговые льготы положительно скажутся на выполнении национальных проектов и на цифровизации экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 марта заявила профессор кафедры экономики и финансов общественного сектора Института государственной службы и управления РАНХиГС Людмила Пронина. Так она прокомментировала новость о соответствующих планах российского правительства.

«И весь второй пакет налоговых льгот для российских IT-компаний, и запрет на осуществление плановых контрольно-надзорных мероприятий со стороны перечисленных организаций в частности направлены на снижение цены и стимулирование внутреннего спроса на российские продукты в этой сфере, — сказала Пронина. — Положительное влияние эти меры окажут как на выполнение национальных проектов, так и на цифровизацию экономики в целом».

Однако, как подчеркнула Пронина, налоговые льготы — это налоговые расходы бюджетов, и их необходимо компенсировать.

«В связи с принятием в 2020 году закона о налоговом маневре для IT-отрасли возникнет необходимость увеличения объема трансфертов из федерального бюджета в пенсионный фонд и фонд социального страхования», — сказала Пронина.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что власти РФ хотят освободить российские IT-компании от плановых проверок и предоставить им налоговые льготы.