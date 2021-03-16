Киев, 16 марта, 2021, 05:15 — ИА Регнум. Борьба президента Украины Владимира Зеленского за рейтинг своей партии и свой лично, привели его на путь прямых репрессий против политических оппонентов. Почему это не возмутило «правозащитных» экспертов из Евросоюза и почему Зеленский «открыл охоту «на Виктора Медведчука, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАндрей Ганжа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пiдозра

Европейские эксперты узрели в действиях Владимира Зеленского обещанный тем акт политической расправы с олигархами, а значит, нечто неподсудное, даже если оно прямо нарушает закон. С другой стороны, атака Владимира Зеленского на Виктора Медведчука могла быть подготовлена уже тогда, когда свалился в штопор рейтинг президентской партии «Слуги народа».

Тут уж атака на ближайшего конкурента на политическом поле напрашивалась сама собой, тем более что медведчуковская «Оппозиционная платформа — За жизнь» посмела даже временами обходить «Слуг» по электоральным предпочтениям по результатам соцопросов. А сам Медведчук оказался более талантливым администратором, чем все украинское государство, по крайней мере в одном вопросе. Что это за вопрос и почему козни Зеленского могут быть вызваны политической ревностью? Читайте статью Андрея Ганжи «Об «истоках гнева» украинского президента».