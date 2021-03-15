Кабул, , 16:13 — REGNUM Не менее 15 человек пострадали в результате взрыва в центре Кабула, передаёт 15 марта TOLOnews.

Взрывное устройство сработало рядом с автобусом. За сутки это уже третий взрыв в афганской столице.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кабуле прогремело два взрыва — в районе Пули-Сохта и в районе Сари-Карез. Это произошло в ночь на 15 марта.

В первом случае пострадали пассажиры автобуса, во втором — находившиеся поблизости от взорванного автомобиля: в общей сложности 16 человек были ранены и пять — погибли.

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